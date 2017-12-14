Вырос объем валютных поступлений в Госнефтефонд Азербайджана

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока каспийских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-ноябре 2017 года составили $5 млрд 780 млн, говорится в пресс-релизе фонда.

За 11 месяцев 2016 года этот показатель составлял $4 млрд 577 млн. А в целом же, в 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.

С 2001 года по 1 декабря 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $127 млрд 889 млн.

Госнефтефонд Азербайджана был создан в декабре 1999 года для аккумулирования доходов от реализации международных нефтегазовых контрактов страны.

Лада Евграшина, Г.Р.