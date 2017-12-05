Вырос экспорт нефти Азербайджана через РФ и Грузию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре 2017 года экспортировала из порта Новороссийск (Россия) 1,407 млн тонн нефти, что на 24% больше аналогичного периода 2016 года, сообщает SOCAR.

SOCAR в январе-ноябре текущего года экспортировала из порта Супса (Грузия) 2,281 млн тонн нефти, что на 3,1% больше 11 месяцев прошлого года.

Госнефтекомпания Азербайджана в январе-ноябре экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 15,338 млн тонн нефти, что на 1% меньше 11 месяцев 2016 года.

Лада Евграшина, Г.Р.