Вынесен суровый приговор азербайджанцам, изнасиловавшим негритянку и убившим ее сестру - ФОТО

В Турции завершился суд над двумя азербайджанцами, обвиняемыми в убийстве гражданки Уганды и сексуальных домогательствах к ее сестре-близняшке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Хюррийят», оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению.

Как сообщается, граждане Азербайджана Кянан Рафиев и Сунай Гасанов в 2016 году вступили в интимную связь с угандийскими сестрами в обмен на 340 лир.

Когда одна из сестер - Беатрис - отказалась от повторного полового акта, К.Рафиев схватил ее за горло, начал избивать кулаками, а затем изнасиловал. Более того, он отнял у негритянки деньги и мобильный телефон.

Вторую сестру - Виолет, которая прибежала на крики Беатрис, Сунай задушил электропроводом.

Сунай Гасанов был обвинен в убийстве 31-летней Виолет, а Кянан Рафиев - в соучастии в убийстве Виолет и сексуальном домогательстве по отношению к Беатрис. Они были задержаны при попытке сбежать на автобусе в Азербайджан и приговорены к пожизненному заключению.

Тимур Рзаев