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Вынесен приговор директору и врачам клиники, где скончалась 18-летняя девушка

Сегодня в 18:09 ~ 2 минуты на чтение 454
Вынесен приговор директору и врачам клиники, где скончалась 18-летняя девушка

В Ясамальском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении хирурга Санана Мехтиева, анестезиолога Эмина Гулузаде и директора клиники StarMed Джабраила Султанова, обвиняемых в смерти 18-летней девушки в ходе хирургической операции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева вынесен приговор.

Согласно приговору, С.Мехтиев лишен свободы сроком на 9 месяцев. Избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста заменена лишением свободы.

Приговором суда Э.Гулузаде лишен свободы сроком на 2 года.

Дж.Султанов получил условное наказание, в отношении него была применена статья 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса.

Напомним, что в марте 2015 года в клинике StarMed при неизвестных обстоятельствах скончалась 18-летняя Лейла Мурсалова. В связи с этим в Ясамальской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса АР.

Оперировавший девушку Санан Мехтиев, анестезиолог Эмин Гулузаде и директор клиники Джабраил Султанов были привлечены к уголовному делу. Им предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.

В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора и домашнего ареста.

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А.А.

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