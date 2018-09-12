Выгодный роуминг-пакет от Nar для тех, кто путешествует в Турцию

Nar продолжает предоставлять выгодные предложения для абонентов в роуминге. Абоненты Nar, посещающие Турцию, имеют возможность использовать интернет-пакеты «Отпуск», предоставляемые по привлекательным ценам. Чтобы воспользоваться предложением, абоненты должны активировать один из пакетов «Отпуск», оправляясь в поездку.

Принимая во внимание пожелания абонентов, Nar предлагает роуминговые интернет-пакеты по ценам от 2 AZN. Чтобы активировать 200-мегабайтный интернет-пакет, надо просто набрать *777#102#YES или *777#105#YES для пакета 600 Мб. Помимо Турции, интернет-пакеты можно использовать в России, Грузии, Украине, странах Центральной Азии, США, Иране и Израиле.

Чтобы проверить оставшийся баланс используемого пакета, достаточно набрать *777#20#YES. Период использования пакетов «Отпуск» составляет 15 дней. Чтобы получить дополнительную информацию о пакетах, достаточно посетить сайт nar.az или отправить SMS на номер 777.

Компания Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня Nar предоставляет более 2,1 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных в 2017 году среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.

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