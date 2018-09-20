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Выездной ASAN xidmət – на острове Чилов - ФОТО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 400
Выездной ASAN xidmət – на острове Чилов - ФОТО

20 сентября в связи с Днем нефтяников SOCAR и ASAN xidmət организовали совместное мероприятие.

Как сообщает пресс-служба ASAN xidmət, группе нефтяников, работающих в структурах в подчинении SOCAR, были оказаны услуги выездного ASAN xidmət.

Азербайджанским нефтяникам и членам их семей были предоставлены услуги по выдаче и замене удостоверений личности и общегражданских паспортов, замене водительских прав, а также услуги ПО Azəriqaz.

Напомним, что основной целью выездного ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновационными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ф.Багирова

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