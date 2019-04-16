1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Выделены средства на строительство автомобильной дороги в Гусарском районе

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 311
Выделены средства на строительство автомобильной дороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур Гусарского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

  1. В целях строительства автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур, соединяющей 14 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.
  2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
  3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
  4. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», - говорится в Распоряжении главы государства.
Telegram WhatsApp

311

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net