Выделены средства на строительство автодороги в Масаллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Масаллы-Кохне Алвады-Тезе-Алвады-Гюллютепе-Амиртурбе-Ени Зуванд Масаллинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Масаллы-Кохне Алвады-Тезе-Алвады-Гюллютепе-Амиртурбе-Ени Зуванд, соединяющей 15 населенных пунктов с населением численностью 38 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.