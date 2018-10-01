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Выделены средства на строительство автодороги в Кюрдамире

Сегодня в 20:42 ~ 1 минута на чтение 185
Выделены средства на строительство автодороги в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии ( 184 км) – Пирили - Мурадхан – Сор- Сор Кюрдамирского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии  (184 км) -Пирили- Мурадхан – Сор- Сор, соединяющей 3 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из средств, предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 10,7 (десять миллионов семьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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