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Выделены 6,8 млн манатов на строительство дороги в Газахском районе

Сегодня в 17:00 ~ 1 минута на чтение 304
Выделены 6,8 млн манатов на строительство дороги в Газахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр Газахского района.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр, соединяющей три населенных пункта с населением тринадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 6,8 миллиона (шесть миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», - говорится в Распоряжении главы государства.

1news.az

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