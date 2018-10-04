Выделено более 21 млн. манатов на ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту кровельных покрытий многоквартирных зданий в городах и районах страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.С целью ремонта кровельных покрытий 436 многоквартирных зданий в 27 городах и районах Азербайджана из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 (расходы на реформы) Указа Президента Азербайджанской Республики «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год» от 25 декабря 2017 года номер 1756, выделить в соответствии с приложенным к настоящему Распоряжению списку исполнительным властям городов и районов 21 194 760 (двадцать один миллион сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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