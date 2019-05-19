1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Выделено более 20 млн манатов на строительство центра «ASAN xidmət» в Кюрдамире

Сегодня в 18:32 ~ 1 минута на чтение 334
Выделено более 20 млн манатов на строительство центра «ASAN xidmət» в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1. В целях завершения проектирования и строительства центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, выделить Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики 20 145 000 (двадцать миллионов сто сорок пять тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az

Telegram WhatsApp

334

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net