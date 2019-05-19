Выделено более 20 млн манатов на строительство центра «ASAN xidmət» в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1. В целях завершения проектирования и строительства центра «ASAN xidmət» в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, выделить Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики 20 145 000 (двадцать миллионов сто сорок пять тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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