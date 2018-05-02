Выделено 8 млн манатов на строительство автодороги в Агджабеди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджибадалли-Периоглулар-Тезекенд Агджабединского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Гаджибадалли-Периоглулар-Тезекенд, соединяющей 3 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 8,0 (восемь) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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