Выделено 8,6 млн. манатов на строительство автодороги в Шабране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шабран-Амирханлы-Газбабалы Шабранского района.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях строительства автомобильной дороги Шабран-Амирханлы-Газбабалы, соединяющей 5 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 8, 6 миллиона (восемь миллионов шестьсот тысяч) манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».
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