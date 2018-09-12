Выделено 5 млн. манатов на реализацию проекта создания Учебного центра и подготовки кадров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Исполнение широкомасштабных мер, связанных с улучшением услуг по обеспечению питьевой водой и канализации в нашей стране способствовало повышению качества коммунальных услуг и обеспечения социальной инфраструктурой. Повышение профессионализма и практических учебных навыков специалистов в этой области является одной из важнейших предстоящих задач. В настоящее время принимаются важные меры в области построения учебно-образовательной работы на современном уровне, ускорения перехода к международным стандартам, усовершенствования системы управления, а также развития технико-инженерных услуг на основе инновативных методов и практики.

Учитывая важность продолжения работы в указанном направлении, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров из «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 5,0 (пять) миллиона манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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