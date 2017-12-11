Выделено 5,83 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения в районах Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении дополнительных мер, направленных на продолжение проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Зиря и Тюркан Хазарского района, поселке Пираллахи Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Благодаря успешно осуществляемой в стране концепции социально-экономического развития в регионах, столице и поселках были реализованы важные инфраструктурные проекты, улучшены объем и качество коммунальных и социальных услуг, широкий размах получили работы по благоустройству.

Как продолжение этих мер возникла необходимость в строительстве в поселке Зиря Хазарского района города Баку распределительной водной сети диаметром 110 мм и протяженностью 13,0 км, в поселке Тюркан – диаметрами 110-280 мм, протяженностью 8,1 км, а также в поселке Пираллахи Пираллахинского района – магистрального водопровода диаметрами 530-800 мм, протяженностью 6,8 км и распределительной водной сети диаметрами 110-280 мм и протяженностью 10,1 км.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения осуществляемых работ в области реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Зиря, Тюркан Хазарского района и поселке Пираллахи Пираллахинского района города Баку, постановляю:

1.Из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 5,83 миллиона (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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