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Выделено 400 тысяч манатов на улучшение материально-технического обеспечения религиозных общин Азербайджана

Сегодня в 18:32 ~ 1 минута на чтение 443
Выделено 400 тысяч манатов на улучшение материально-технического обеспечения религиозных общин Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с улучшением материально-технического обеспечения религиозных общин в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях улучшения материально-технического обеспечения религиозных общин в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Фонду пропаганды духовных ценностей, находящемуся в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями, 400,0 (четыреста) тысячи манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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