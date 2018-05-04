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Выделено 4,8 млн. манатов на ускорение социально-экономического развития Хызинского района

Сегодня в 20:52 ~ 1 минута на чтение 117
Выделено 4,8 млн. манатов на ускорение социально-экономического развития Хызинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, направленных на ускорение социально-экономического развития Хызинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях ускорения социально-экономического развития района из Резервного фонда главы государства выделено 4,8 миллиона манатов, в том числе Министерству образования выделено 3,8 миллиона манатов на строительство нового здания средней школы №1, Исполнительной власти Хызинского района выделено 1 миллион манатов на продолжение работ по благоустройству района.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке.

Р.Д., И.А.

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