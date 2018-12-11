Выделено 30 млн манатов на строительство железнодорожной линии Ляки-Габала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Сокращение зависимости экономики страны от нефти, увеличение доходов, поступающих от других отраслей, стремительное развитие ненефтяного сектора являются одними из основных направлений проводимых в республике экономических реформ. В результате принятых в последние годы мер по развитию туризма, считающегося одной из экономически выгодных сфер ненефтяного сектора, в этой области были достигнуты серьезные успехи, в том числе увеличилось число туристических объектов, повысился уровень обслуживания, значительно выросли интерес местного населения к национальному туризму, а также число приезжающих в страну туристов.

Строительство от расположенной на территории Агдашского района станции Ляки новой железнодорожной линии протяженностью 43,0 км для перевозки пассажиров по железной дороге в город Габала, являющийся одним из основных центров туризма страны, и обратно внесет вклад в улучшение инфраструктуры туризма и обеспечение доступности туристических объектов.

В целях обеспечения выполнения работ в данном направлении, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях подготовки проектно-сметной документации строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, отчуждения подпадающих под строительство земель и ведения строительных работ из суммы, указанной в подпункте 1.3.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» 30,0 (тридцать) миллиона манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1.принять необходимые меры в целях приобретения земель на государственные нужды в связи с исполнением работ, отмеченных в части 1 настоящего Распоряжения;

2.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Подготовку проектно-сметной документации железнодорожной линии Ляки-Габала и осуществление строительных работ возложить на Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги».

1news.az