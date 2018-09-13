Выделено 3 млн. манатов на строительство коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Обеспечение населения качественное питьевой водой, а также канализационным обслуживанием является одной из основных целей социальной политики. В этой связи в населенных пунктах, расположенных во всех регионах республики, успешно продолжаются реконструкция и усовершенствование систем водоснабжения и канализации, реализация проектов, служащих повышению стабильности и качества оказываемых населению услуг. В рамках реализуемых проектов особое внимание в области расширения и реконструкции системы канализации уделяется работам по текущему ремонту, очистке, проверке действующих канализационных сетей и сооружений, строительству новых канализационных коллекторов.

Учитывая важность продолжения работы в этом направлении, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства коллектора Баил-Бибиэйбат-Локбатан для транспортировки сточных вод, формирующихся в поселках Баил, 20-й участок, Ших города Баку, предотвращения выброса в Бакинскую бухту сточных вод из приморской зоны, из суммы, указанной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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