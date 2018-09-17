Выделено 3 млн. манатов на реконструкцию очередной автодороги в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Алят–Aстара–государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)–Билясувар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях реконструкции автомобильной дороги Алят–Aстара–государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)–Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджанской Республики 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Aзербайджанской Республики предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов государственных капиталовложений финансовые средства, необходимые для завершения реконструкцуии автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Aзербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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