1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Выделено 3 млн. манатов на реконструкцию очередной автодороги в Азербайджане

Сегодня в 19:15 ~ 1 минута на чтение 255
Выделено 3 млн. манатов на реконструкцию очередной автодороги в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Алят–Aстара–государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)–Билясувар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях реконструкции автомобильной дороги Алят–Aстара–государственная граница с Исламской Республикой Иран (81 км)–Билясувар из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджанской Республики 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Aзербайджанской Республики предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов государственных капиталовложений финансовые средства, необходимые для завершения реконструкцуии автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Aзербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

President.az

Telegram WhatsApp

255

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net