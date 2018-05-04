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Выделено 3 млн манатов на благоустройство и строительство в Хачмазе

Сегодня в 21:31 меньше минуты на чтение 171
Выделено 3 млн манатов на благоустройство и строительство в Хачмазе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, направленных на продолжение работ по благоустройству и строительству в городе Хачмаз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в целях продолжения работ по благоустройству, а также проведению работ по реконструкции 12 улиц в городе Исполнительной власти Хачмазского района выделено 3 миллиона манатов из Резервного фонда главы государства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке.

Р.Д., И.А.

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