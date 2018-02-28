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Выделено 2 млн манатов на строительство мастерской по производству ковров в Шабране

28 Февраля, 2018 в 19:39 ~ 1 минута на чтение 313
Выделено 2 млн манатов на строительство мастерской по производству ковров в Шабране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Шабранском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства, оснащения оборудованием и станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Шабранском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Открытому акционерному обществу «Азерхалча» 2,0 (два) миллиона манатов.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

President.az

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