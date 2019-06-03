Выделено 2,3 млн манатов на предотвращение ущерба, причиненного населению из-за оползня в Астаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение предотвращении ущерба, причиненного населению в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате оползня, произошедшего в горных и предгорных населенных пунктах Астаринского района, постановляю:

1.В целях строительства 36-квартирного жилого здания для улучшения жилищно-бытовых условий жителей, пострадавших в результате оползня, произошедшего на территории Астаринского района, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Астаринского района 2,3 миллиона (два миллиона триста тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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