Выделено 19,8 млн. манатов на проектирование и строительство Шекинского комплекса «ASAN Həyat»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проектировании и строительстве Шекинского комплекса «ASAN Həyat».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В стране действуют 17 управляемых в рамках единых стандартов центров, обеспечивающих оказание гражданам качественных, удобных, в новом стиле государственных услуг с применением современных инноваций, - центры «ASAN xidmət», «ASAN Kommunal» и «ABAD». К деятельности центров привлечено до трех тысяч сотрудников государственных структур и других организаций, а также более 13 тысяч молодых волонтеров.

Посредством комплексов «ASAN Həyat» и центров «ABAD» были в том числе осуществлены меры в области развития занятости, коэффициент удовлетворенности, полученный по обращениям более 19 миллионов граждан, всегда находился на высоком уровне.

Учитывая важность продолжения работ в этой сфере, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях проектирования и строительства Шекинского комплекса «ASAN Həyat», из суммы, указанной в подпункте 1.52.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, выделить Государственному Агентству по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики 19,8 миллиона (девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения».

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