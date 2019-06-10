1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Выделено 18 млн манатов на развитие инфраструктуры образования в Азербайджане

Сегодня в 22:11 ~ 1 минута на чтение 77
Выделено 18 млн манатов на развитие инфраструктуры образования в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В последние годы предприняты важные шаги в области развития образования в стране. Усовершенствована нормативно-правовая база образования, на основании распоряжений Президента Азербайджанской Республики осуществлены широкомасштабные меры, направленные на его материально-техническое обеспечение. В городах и районах республики были успешно осуществлены работы по строительству, капитальному ремонту, восстановлению и реконструкции более чем в 3200 школ. В учебных заведениях значительно расширилось применение информационно-коммуникационных технологий.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях реконструкции инфраструктуры образования в Азербайджанской Республикепостановляю:

1.В целях монтажа школ модульного типа на территории республики выделить Министерству образования Азербайджанской Республики 18,0 (восемнадцать) миллиона манатов, указанные в подпункте 1.16.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

1news.az

Telegram WhatsApp

77

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net