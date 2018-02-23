Выделено 160 млн манатов на укрепление технической базы аграрного сектора Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер, направленных на укрепление материально-технической базы аграрного сектора экономики страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, для погашения потребности производителей сельскохозяйственных продуктов в технике, оборудовании в целях стабильного развития зерноводства, хлопководства, рисоводства, чаеводства и садоводства ОАО «Агролизинг» выделено 160 миллионов манатов из государственного бюджета страны.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, Министерству финансов – обеспечить финансирование в соответствующем порядке.

Р.Д., И.А.