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Выделено 160 млн манатов на укрепление технической базы аграрного сектора Азербайджана

23 Февраля, 2018 в 20:15 ~ 1 минута на чтение 302
Выделено 160 млн манатов на укрепление технической базы аграрного сектора Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер, направленных на укрепление материально-технической базы аграрного сектора экономики страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, для погашения потребности производителей сельскохозяйственных продуктов в технике, оборудовании в целях стабильного развития зерноводства, хлопководства, рисоводства, чаеводства и садоводства ОАО «Агролизинг» выделено 160 миллионов манатов из государственного бюджета страны.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, Министерству финансов – обеспечить финансирование в соответствующем порядке.

Р.Д., И.А.

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