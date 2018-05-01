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Выделено 11,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

Сегодня в 19:23 меньше минуты на чтение 342
Выделено 11,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Голгети-Дехнехелил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в связи с этим Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,6 миллиона манатов из государственного бюджета страны.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.

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