Выделено 11,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

меньше минуты на чтение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Голгети-Дехнехелил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в связи с этим Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,6 миллиона манатов из государственного бюджета страны.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем порядке, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Д., И.А.