Выделено 10 млн. манатов на реализацию новых инфраструктурных проектов в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации новых инфраструктурных проектов в городе Гянджа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, в целях продолжения работы по благоустройству и созиданию, реализации новых инфраструктурных проектов в Гяндже , постановляю:

1.Для продолжения работы по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, в том числе осуществления работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и освещению улиц города, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Гянджа 10,0 (десять) миллионов манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения».

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