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Выделено 10,8 млн манатов на строительство автодороги в Губе

Сегодня в 21:51 ~ 1 минута на чтение 558
Выделено 10,8 млн манатов на строительство автодороги в Губе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зергава-Асперести-Чайгышлаг Губинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зергава-Асперести-Чайгышлаг, соединяющей 11 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 10,8 (десять миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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