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Выделено 1 млн. манатов на улучшение снабжения оросительной водой посевных площадей в Масаллы

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Выделено 1 млн. манатов на улучшение снабжения оросительной водой посевных площадей в Масаллы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению снабжения оросительной водой посевных площадей в Maсaллинском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики,постановляю:

1.Для проведения ремонтно-восстановительных работ в 37 малых водоемах в целях улучшения снабжения оросительной водой 3230 гектаров посевных площадей в Maсаллинском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1,0 (один) миллион манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Aзербайджанской Республики предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год в распределении расходов государственных капиталовложений финансовые средства, необходимые для завершения ремонтно-восстановительных работ на водоемах, указанных в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Aзербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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