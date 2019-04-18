Выделено 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 1,9 миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az