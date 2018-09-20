Рафига Алиева. Выдающийся ученый, посвятивший жизнь развитию химической науки - ФОТО

Минуло 86 лет со дня рождения академика Рафиги Алиевой, посвятившей всю свою жизнь развитию химической науки и воспитанию нового поколения химиков.

Память и заслуги выдающегося ученого и сегодня вспоминаются с почтением. Почти 70 лет ее жизни было связано с Бакинским государственным университетом. Среди ее воспитанников более 20 кандидатов и докторов наук.

Предлагаем вашему вниманию статью ректора БГУ, академика Абеля Магеррамова о пройденном Рафигой Алиевой содержательном жизненном пути, новшествах, привнесенных ею в азербайджанскую химическую науку и богатой педагогической деятельности.

Академик Рафига Алиева – выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь, силы, знания и умения на развитие химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Воспитанники ученого, более полувека занимающегося педагогической деятельностью, работают как в Азербайджане, так и во многих странах мира, своими знаниями служат процветанию человечества. Исследования Рафиги ханум посвящены одному из важных направлений химии – определению зависимости между параметрами, характеризующими аналитические реакции, и структурой комплексных соединений. Ряд исследований Рафиги ханум, непосредственно связанных с охраной окружающей среды, одновременно был направлен на разработку методики определения металлов с помощью органических реактивов и их выделения. С целью развития этих исследований за счет большого и напряженного труда она создала в университете новый и современный научный центр – Научно-исследовательскую лабораторию по экологической химии и охране окружающей среды. Собрав здесь талантливую молодежь, она оказывала им большую заботу, смогла превратить лабораторию в самый передовой научный центр в стране с точки зрения экологических исследований. Таким образом она внесла вклад в обеспечение устойчивого развития нашей страны. Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева была членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Выдающийся ученый-химик, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор химических наук Рафига Алирза гызы Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. Окончив среднюю школу, в 1951-1956 годах получила высшее образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинского государственного университета). К трудовой деятельности она приступила в 1956-1960 годах в Институте неорганической и физической химии Национальной Академии Наук Азербайджана (ныне Институт катализа и неорганической химии имени академика М.Нагиева) в должности младшего научного сотрудника. В 1960 году поступила в аспирантуру по специальности аналитической химии на кафедре аналитической химии АГУ. С 1964 года до конца жизни она проработала на кафедре аналитической химии университета в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности аналитической химии на тему «Спектрофотометрическое исследование соединений, образовавших германиум с некоторыми органическими реагентами и его определение фотометрическим методом», а в 1999 году для получения ученой степени доктора химических наук она защитила докторскую диссертацию на тему «Смешаннолигандные комплексы с элементами d-, f- и имеющимися в составе германиума лигандами N-, S-, O- и их аналитическое исследование». В 1999 году она получила ученое звание профессора по специальности аналитической химии и проработала на кафедре аналитической химии в должности профессора. С 2001 года до конца жизни она была заведующей научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды», созданной по ее инициативе в БГУ. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана. Рафига ханум – первая женщина-академик в области аналитической химии в Азербайджане.

Академик Рафига Алиева провела исследования в области фотометрического определения переходных и редкоземельных элементов, изучения методик сгущения, с ее именем связана методика фотометрического определения германиума, отличающаяся высокими аналитическими характеристиками. Эта методика была использована для определения германиума с образцами сложного состава.

Изданные под ее руководством сотрудниками кафедры аналитической химии Московского государственного университета книги «Основы аналитической химии» (в двух томах) и «Задачи и вопросы по аналитической химии» были переведены на азербайджанский язык. Эти книги сыграли важную роль в развитии преподавателей высших учебных заведений Азербайджана, а также научных сотрудников и докторантов.

Под руководством академика Рафига Алиевой в научно-исследовательской лаборатории «Экологическая химия и охрана окружающей среды» совместно с находящимися в подчинении Азербайджанской государственной нефтяной компании предприятиями были выполнены научно-технические хозяйственно-договорные работы. В результате этих работ Бакинский государственный университет получил большую прибыль. По результатам хозяйственных договоров, было оценено загрязнение окружающей среды, а также разработаны новые доступные и экономически выгодные методики по извлечению вредных и тяжелых металлов путем их сгущения.

Участница международных симпозиумов и конференций, проходивших в США, Турции, России, Японии, Австралии и других странах, Рафига ханум Алиева была также заместителем председателя Диссертационного совета D 02.011 при Бакинском государственном университете, членом Учёного совета Бакинского государственного университета, а также химического факультета.

Включая и студенческие годы, Рафига ханум около 70 лет своей жизни посвятила этому университету. В самые тяжелые периоды своей жизни – конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века в связи с известными событиями она достойно противостояла давлениям черносотенских сил, если можно так сказать, репрессиям. Хорошо помню, как она вела борьбу с этими силами, желающими устранить ее из университета. Я тогда был деканом химического факультета. Помню, что мы иногда были вынуждены часами отвечать на вопросы необоснованно созданных комиссий. После работы я шел к ней в кабинет, мы вместе обсуждали ситуацию, искали пути выхода. В то время я восхищался ее стойкостью, волей, глубокой логикой, блистательным интеллектом.

Академик Рафига Алиева была одной из ярких представительниц большого династия. Это династие заложило фундамент государственности в истории Азербайджана, вывело его в ряд современных государств мира. Рафига обладала внутренней скромностью, богатыми духовными качествами, была покровительницей студентов. Иногда брала какого-то бедного студента за руку и приводила ко мне в кабинет, хотела решить его проблемы. Она оказывала этому студенту материальную помощь, интересовалась домашними условиями, словом, окружала его материнской заботой. Незнакомому студенту, не зная даже из какого он района, всячески помогала. Сочувствуя горю обычной девушки, помогая ей, Рафига ханум никогда не выпячивала свои проблемы, никого не хотела беспокоить из-за своих личных проблем.

Обладая внутренним достоинством, она не разрешала проводить даже свои юбилеи. Помню, в 2002 году ей исполнилось 70 лет, сколько ни просил - давайте отметим ваш юбилей, не соглашалась. Она сказала, что в нашей стране столько проблем, беженцев, переселенцев, бедных студентов, нельзя мне отмечать юбилей. Не согласилась также отметить 75-летний, 80-летний юбилеи. У нее был такой подход и в других, связанных с ней самой, вопросах - будь то государственная награда или же другие почетные титулы.

Рафигу ханум ничего не интересовало кроме развития химической науки и образования. Мы являемся соавторами нескольких книг. Хорошо помню, как она всей душой старалась, чтобы эти книги вышли в свет, как охотно и творчески работала над ними, и как она гордилась, когда книга была издана. В университете с большой решительностью и за счет напряженного труда она создала новую современную лабораторию – Лабораторию экологической химии и охраны окружающей среды. Она превратила эту лабораторию в самый передовой с точки зрения экологических исследований научный центр страны. Собрала туда талантливых и способных молодых людей, оказывала им материнскую заботу, была их научным руководителем. Она подготовила немало ученых, долгие годы осуществляла плодотворную деятельность как заместитель председателя Диссертационного совета по химии. Именно в результате этой заботы, трудолюбия, самоотверженности на днях, 6 сентября, редакция международного журнала «Мой Азербайджан» в целях увековечения имени известного общественного деятеля Азербайджана, доктора химических наук, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», заслуженного деятеля науки, академика Рафиги Алирза гызы Алиевой учредила «Золотой орден имени академика Рафиги Алиевой». Мы очень гордимся этим. Так как не каждого человека после смерти высоко чтят и помнят студенты, такого счастья удостаиваются не все. Искреннее уважение, которое заслужила в жизни Рафига ханум, ценится, помнят о ее больших заслугах, дают им оценку, это значит, что академик Рафига ханум Алиева одна из тех людей, которые заслужили бессмертие.

Научно-педагогическая деятельность выдающегося ученого также была высоко оценена государством. Распоряжениями Президента Азербайджана в 2000 году ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки», в 2009 году – она была награждена орденом «Шохрат». Р.Алиева является лауреатом премии Ю.Мамедалиева. В 2000 году академик Рафига Алиева была избрана действительным членом Нью-Йоркской академии наук, в 2001 году – Американским библиографическим институтом была избрана «Человеком 2001 года» и «Деловой женщиной 2001 года», в 2003-2004 учебном году была награждена почетной грамотой Министерства образования Азербайджанской Республики. В 2005 году удостоена учрежденного Бакинским государственным университетом почетного звания «Ученый года», учебные пособия под названием «Экология», «Общая экология» были удостоены премии имени Гасана Алиева, учрежденной Министерством образования Азербайджанской Республики, она также была почетным председателем женского общества «Севиль».

Светлая память о Рафиге Алиевой, которая смысл своей жизни видела в служении науке, Родине, сыграла исключительную роль в воспитании нового поколения химиков, всегда будет жить в сердцах ее коллег и студентов.

Абель Магеррамов

ректор БГУ, академик