Агададаш Керимов, выдавший дочь за армянина, потребовал ареста азербайджанцев - ФОТО - ВИДЕО

Глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов совершил провокацию против Азербайджана на мероприятии, посвященном «Празднику граната».

Как сообщает diaspor.az, в ходе мероприятия, посвященного гранату, в столице России возникло противостояние.

Так, проведение мероприятия не на должном уровне, представление там экспонатов, связанных с Арменией, вызвало недовольство азербайджанцев.

Кроме того, на мероприятии не был представлен ни флаг Азербайджана, ни один экспонат, относящийся к республике.

После того, как стало известно, что Керимов организовал данное мероприятие совместно с армянами, азербайджанцы выразили протест.

Видя негативное отношение азербайджанцев, он вместе с армянами попытался прибегнуть к провокации и отстранить азербайджанцев от мероприятия.

Далее Керимов вызвал на место проведения мероприятия сотрудников правоохранительных органов и потребовал ареста азербайджанцев.

Мероприятие завершилось антиазербайджанскими высказываниями армян.

В соцсетях распространен фрагмент видео, в котором Керимов отмечает, что совершил ошибку (Mən qələt eləmişəm).

Следует отметить, что за последние дни его сотрудничество с представителями армянской диаспоры вызвало гнев азербайджанцев.

Керимов проводит всевозможные кампании против Азербайджана.

Отмечается, что Керимов был тесно связан с командой лидера сепаратистской организации Фахраддина Аббасова (Аббасзода), который был арестован некоторое время назад в Москве.

Напомним, что Керимов стал известен после того, как его дочь вышла замуж за армянина. Тогда он заявил, что его жена тоже армянка.

«То, что моя дочь вышла за армянина – правда. Все близкие и знакомые давно знают об этом. Это нормально. Моя супруга тоже армянка по национальности», - признался Керимов.

Агададаш Керимов, который недавно выдал свою дочь замуж за армянина, провел собрание организации, на котором заявил, что «гордится этим родством».

Кроме того, Керимов отмечал, что оккупированные земли Азербайджана не имеют к нему никакого отношения.

«Азербайджанские шехиды отдали жизнь не за меня, и земли эти не мои. Я родом не из Карабаха, чтобы защищать эти земли, пусть сами защищают, если могут. Я гражданин России, а Карабах пусть защищают сами карабахцы», - цитировал его портал Diaspor.az.

А.А.