Выборы президента Казахстана были демократичными и открытыми - миссия СНГ

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств огласила результаты работы по наблюдениям за выборами президента в Казахстане, передает Sputnik Казахстан.

«Прошедшие 9 июня 2019 года выборы президента Республики Казахстан проведены в соответствии с Конституцией и конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», - заявил корреспонденту Sputnik Казахстан глава миссии наблюдателей СНГ, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Также отмечается, что прошедшие выборы соответствовали принципам проведения демократических выборов, были прозрачными, справедливыми, открытыми и конкурентными.

Избирательные комиссии Республики Казахстан всех уровней обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан на свободное волеизъявление, отметили в миссии наблюдателей.

«В своих отчетах наблюдатели от миссии СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на результаты выборов. Члены миссии наблюдали за процедурой подсчета голосов и отмечают, что она соответствовала конституционному закону», - отметил Лебедев.

Выборы прошли на высоком организационном уровне и в свободной атмосфере, добавил глава миссии наблюдателей СНГ.

В составе миссии СНГ наблюдатели от Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентского собрания Беларуси, парламентского собрания России.

Мониторинг избирательной кампании вели 432 наблюдателя миссии СНГ, в том числе 20 наблюдателей на долгосрочной основе.

Миссия СНГ приступила к мониторингу избирательного процесса в Казахстане 20 мая 2019 года. Наблюдатели миссии СНГ посетили участки во всех регионах страны.

Напомним, выборы президента Казахстана прошли 9 июня. На пост главы государства претендовали семь кандидатов. По итогам Exit poll, лидирует Касым-Жомарт Токаев. Также стало известно, что Амиржан Косанов вошел в тройку лидеров.

А.С.