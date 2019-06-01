Выбежавшая в финале ЛЧ на поле полуголая модель объяснила свой поступок – ВИДЕО

Американская модель Кинси Волански написала на своей странице в «Инстаграме», что побудило её выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живёт.

«Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», — написала Волански.

Как ранее сообщалось, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком. Практически сразу после произошедшего Волански получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.

Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.

Life.ru