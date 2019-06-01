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Выбежавшая в финале ЛЧ на поле полуголая модель объяснила свой поступок – ВИДЕО

Сегодня в 11:52 ~ 1 минута на чтение 268
Выбежавшая в финале ЛЧ на поле полуголая модель объяснила свой поступок – ВИДЕО

Американская модель Кинси Волански написала на своей странице в «Инстаграме», что побудило её выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живёт.

«Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», — написала Волански.

Как ранее сообщалось, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком. Практически сразу после произошедшего Волански получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.

Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.

Life.ru

 
 
 
 
 
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