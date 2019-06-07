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Вячеслав Фетисов обсудит в Баку возможность проведения в стране мероприятия проекта «Последняя игра»

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 259
Вячеслав Фетисов обсудит в Баку возможность проведения в стране мероприятия проекта «Последняя игра»

Двукратный олимпийский чемпион, общественный деятель и политик, посол доброй воли ООН в Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов в 16-17 июня посетит Баку.

Как сообщает 1news.az, в Баку пройдет очередная сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации (UNWTO), на которой примет участие Вячеслав Фетисов.

Прославленный хоккеист является послом UNWTO по туризму. В Баку будет обсуждена подготовка к Генеральной Ассамблеи UNWTO в России в сентябре 2019 года.

Вместе с тем, одной из целей визита является обсуждение возможности проведения мероприятия проекта «Последняя игра» в Азербайджане.

«Последняя игра» - серия соревнований в различных видах спорта с участием известных атлетов, звезд кино и музыки, а также политиков – поддержана Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Данный проект, призванный привлечь как можно больше людей к борьбе с изменением климата, был инициирован именно Вячеславом Фетисовым.

Теймур Максутов

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