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ВВС Азербайджана выполняют полеты на самолетах «Супер Мушшак», L-39 и вертолетах «Ми» - ВИДЕО

Сегодня в 15:08 ~ 1 минута на чтение 530
ВВС Азербайджана выполняют полеты на самолетах «Супер Мушшак», L-39 и вертолетах «Ми» - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным министром обороны, продолжаются интенсивные тренировки в целях повышения профессионализма военных пилотов Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана.

Молодые военные пилоты, в целом теоретически освоившие тактико-технические характеристики и летные возможности самолетов «Супер Мушшак» и L-39, а также прошедшие соответствующие тренировки на тренажерах, приступили к выполнению практических учебно-тренировочных полетов на этих самолетах и многоцелевых вертолетах серии «Ми».

Согласно поставленным задачам, молодые военные пилоты отрабатывают технику пилотажа, маршрутные полеты, а также парные и звеньевые полеты.

1news.az

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