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Вургун Гусейнов: «Постараемся одержать победу дома. Шансы у нас есть»

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 187
Вургун Гусейнов: «Постараемся одержать победу дома. Шансы у нас есть»
Защитник «Сумгайыта» Вургун Гусейнов после поражения от «Карабаха» (1:2) в первом матче Кубка Азербайджана, пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Это была игра Кубка, в которой нам удалось открыть счет и уйти на перерыв, ведя в счете, - говорит Вургун Гусейнов, - Но второй тайм мы проиграли. Конечно же, хотели победить, но не получилось. Вместе с тем, считаю, что это хороший счет для гостевого матча. Надо проанализировать этот матч, и постараться одержать победу дома. Шансы у нас есть.

Во второй половине встречи, соперник прибавил в агрессивности, и нам сложно было противостоять им. Мы не сдали во втором тайме, просто «Карабах» прибавил.

Ничего не можем предъявить арбитру в эпизоде с красной карточкой Фархада Велиева. Арбитр был близок к эпизоду. Думаю, он принял верное решение. Красная карточка была. Без Фархада в ответной игре будет тяжело, но у нас есть и другой неплохой голкипер».

Теймур Максутов

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