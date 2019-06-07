Второй экзамен Юрчевича, или В каком состоянии подходит сборная к самым важным матчам отбора

Уже завтра сборную Азербайджана по футболу ждет второй матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает 1news.az, на «Баксель Арене» сборная Азербайджана будет принимать сборную Венгрии.

Азербайджан встречался с Венгрией пять раз и потерпел пять поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 1:15. Но Азербайджан не проигрывал в Баку в пяти матчах подряд, одержав в них две победы и трижды сыграв вничью.

Азербайджан пока провел в группе Е лишь одну игру, уступив в гостях Хорватии со счетом 1:2. В то же время Венгрия сначала уступила в гостях словакам (0:2), а затем дома неожиданно обыграла хорватов (2:1).

Группа Е получилась довольно ровной. Сразу четыре команды после двух туров набрали по три очка. Словакия, Венгрия и Хорватия одержали по одной победе и один раз проиграли. Уэльс, так же как и Азербайджан, пока провел лишь одну игру, в которой минимально обыграл Словакию.

К сожалению, пока Азербайджан видится аутсайдером группы в отборе на Евро, четыре матча которого в 2020 году пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе. В случае попадания на континентальное первенство, как минимум, два матча из трех на групповой стадии Азербайджан проведет дома.

Но на чемпионат Европы еще надо попасть. Задача эта едва ли выполнимая. Наша сборная упустила отличную возможность пробиться на Евро через Лигу Наций. Но турнир был провален, а завершало его в ноябре 2018 года позорное поражение в Косово (0:4).

Теперь единственный шанс пробиться на Евро – это отборочный этап, где наша сборная никогда не была даже близка к выходу из группы.

Венгры, несмотря даже на победу над хорватами, объективно говоря, слабейшие из соперников сборной Азербайджана по группе. В мировом рейтинге они занимают 51-е место. В их составе нет каких-либо звезд, но есть крепкие по европейским меркам игроки.

А самое главное - венгры прекрасно понимают, что их победа над Хорватией не будет иметь никакой цены, если они не смогут развить успех в Баку. Так уж сложилось, что каждая из четырех сборных будет приезжать в Баку только за победой, считая любой другой результат в матче с аутсайдером группы непростительным провалом.

Сборной Азербайджана, в свою очередь, необходимо преподнести сюрприз в каждом из матчей. С позиции силы, в отличие от Лиги Наций, в отборочном цикле национальная команда не играла никогда. К сюрпризу сборная была очень близка в Загребе, где упустила одно очко лишь под конец матча. Но смелая игра, гол Шейдаева, замены Юрчевича и поражение 1:2, в целом, внушили некоторый оптимизм.

Отборочный этап только начался, но предстоящие домашние матчи против Венгрии и Словакии будут иметь решающее значение для Азербайджана. Если мы всерьез хотим претендовать на выход из группы, в июньских матчах необходимо брать не меньше четырех очков, а в идеале шесть, хотя это было бы фантастикой. Но нет смысла играть в отборе, если не ставишь перед собой задачу выхода из группы.

Если сборная не сможет добиться положительного результата в предстоящих матчах, оставшиеся игры отбора превратятся в формальность. С Николой Юрчевичем был подписан контракт на один год. Но этот год охватывает как раз отборочный цикл. В зависимости от результатов сборной и будет принято решение – продолжать или не продолжать сотрудничество с хорватским специалистом.

Как уже отмечалось выше, Венгрия – слабейшая из соперников национальной команды Азербайджана. Играть против венгров можно, несмотря даже на не самую радужную статистику личных встреч. Не сказать, что сборная обязана обыгрывать таких соперников, но, наверное, это не тот случай, когда победа Азербайджана будет считаться сенсацией.

У Николы Юрчевича было достаточно времени для подготовки к предстоящим матчам, а 1 июня команда даже провела контрольную встречу с U-21 (3:0). Если перед матчем против Хорватии в марте у Юрчевича было не так много времени, чтобы познакомиться с игроками сборной, то сейчас он отлично понимает, кто на что способен.

Другое дело, что игроки сборной подходят к предстоящим матчам в разном расположении духа и разной физической форме. В марте все футболисты были на пике своей формы, сейчас же сезон завершен. Кто-то из игроков изнеможен напряженным сезоном, а кто-то имел мало игровой практики. Азербайджанская Премьер-лига завершилась 11 мая, и добрая половина игроков с тех пор не играла. В отличие от них, главный форвард сборной Рамиль Шейдаев и, скорее всего основной защитник, Павел Пашаев играли вплоть до июня и присоединились к сборной лишь 3 июня.

В предстоящих матчах из-за травмы не сможет сыграть Эдди Исрафилов, который провел лучший сезон в карьере и при Юрчевиче стал основным игроков сборной. Учитывая, что в сборной не так много игроков, которые стабильно проводят матчи на высоком уровне, отсутствие Эдди большая потеря.

Сейчас сложно сказать, кто выйдет на поле вместо него. Возможно, в сборной дебютирует Алексей Исаев или в основе сыграет Эмин Махмудов. Еще один вариант – Дмитрий Назаров, который с Хорватией играл на левом фланге атаки. Назаров в отличие от матча против Хорватии, когда он был не в самой лучшей форме, в июньских матчах должен гораздо лучше себя проявить. Концовку сезона он провел ударно, забив несколько важных голов для своего клуба.

Наконец, проявить себя в сборной должен Махир Мадатов – лучший бомбардир Топаз Премьер-лиги. Но в сборной у него мало шансов сыграть на острие атаки. Махир расположится на одном из флангов в зависимости от того, на какой позиции сыграет Назаров.

В остальном состав весьма прогнозируем. Место в воротах займет Салахат Агаев. По флангам расположатся Максим Медведев и Павел Пашаев, который завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. В центре сыграет пара из «Карабаха» - Бадави Гусейнов и Рахиль Мамедов. В полузащите нет альтернативы Гара Гараеву, несмотря на то, что во второй половине чемпионата он потерял место в основе «Карабаха», и Ричарду Алмейде. Ближе к атаке же расположится один из тройки - Алексей Исаев, Эмин Махмудов или Дмитрий Назаров.

Если Назаров не сыграет в полузащите, то Юрчевич снова поставит его на левый фланг атаки. Тогда справа сыграет Махир Мадатов, а в центре - Рамиль Шейдаев.

За исключением Эдди Исрафилова, состав у Юрчевича оптимальный. А впереди два очень важных матча отбора, от которых, возможно, будет зависеть и судьба самого хорвата.

1news.az поговорил с футбольным экспертом Эркином Ибрагимовым, который поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.

«После матча с Хорватией впечатления остались позитивные. Азербайджан показал максимально возможный результат в Загребе. Сейчас же у Юрчевича было куда больше времени на подготовку. Многое будет зависеть именно от подготовки и того, насколько Юрчевич сможет настроить каждого игрока.

Сборная будет играть дома. Это большой плюс для нас. К тому же и Венгрия, и Словакия жаловались на погодные условия, которые для них непривычны. В свое время мы Словакию в Баку выиграли именно в жаркую погоду. Все это нюансы, но для нас очень важные. Мы вынуждены рассчитывать на такие нюансы. На бумаге Венгрия и Словакия все же сильнее нас.

С другой стороны, обе сборные крепкие середняки европейского футбола. А наша сборная всегда хорошо играет именно против таких команд. В их составе нет каких-то ярких звезд мирового футбола. К примеру, играть против того же Уэльса, где феерит Гарет Бейл, будет гораздо сложнее. Словакия и Венгрия отдают предпочтение командному футболу, а в индивидуальном плане не могут предложить что-то особенное. Против игроков такого уровня, как Бейл, наши футболисты всегда действуют неуверенно. Они способны брать игру на себя, проходить нескольких соперников и решать эпизоды.

Если реально смотреть на положение дел, то было бы неплохо не проиграть в обеих играх. Победа в одной из игр будет для нас отличным результатом. Верю, что провала быть не должно», - заключил он.

Напомним, что матч Азербайджан-Венгрия пройдет 8 июня на «Баксель Арене». Начало матча – 20:00.

Теймур Максутов