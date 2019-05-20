Второму туру быть - ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов

Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержали победу на промежуточных и внеочередных выборах, второй тур пройдет только в Мтацминдском округе Тбилиси, об этом свидетельствуют официальные данные на сайте ЦИК Грузии, передают грузинские СМИ.

Право голоса на выборах имели более 402 тысяч человек - 11,4% от общего числа избирателей. Голосование проходило на 410 избирательных участках.

Депутата парламента выберут во втором туре

Место депутата парламента от Мтацминдского района Тбилиси стало вакантным после того, как Саломе Зурабишвили в декабре 2018 года стала президентом Грузии.

Так, в избирательном округе Мтацминда обработаны бюллетени со всех 31 участков.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому лидеры гонки встретятся во втором туре. За вакантное место в парламенте поборются:

Ладо Кахадзе, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 41%

Шалва Шавгулидзе, "Европейская Грузия – Свободные демократы" - 36,83%.

Мэры выбраны

Выборы мэров по всем пяти муниципалитетам, по предварительным данным, выигрывают представители правящей партии:

Марнеули - обработаны данные со всех 90 участков.

Заур Даргали, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 78,6%. Его ближайший соперник Агил Мустафаев, "Единое национальное движение" - 11,49%

Зугдиди - обработаны данные со всех 107 участков.

Гега Шенгелия, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 54,18%. У бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, представляющей "Единое национальное движение" - 42,75%.

Зестафони - обработано данные всех 53 участков.

Георгий Гогличидзе, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 50,75%. У Бакари Хиджакадзе от "Единого национального движения" - 42,84%.

Хуло - обработаны данные по всем 54 участкам.

Вахтанг Беридзе, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 70,91%. Ираклий Джорбенадзе, "Единое национальное движение" - 23,74%.

Чиатура - обработаны все 58 участков.

Гиви Модебадзе, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 64,58%. Следом идет независимый кандидат Зураб Купатадзе - 17,99%.

Выборы депутатов сакребуло

Данные по результатам выборов в местные советы в восьми районах Центризбирком Грузии опубликует позже.

А.С.