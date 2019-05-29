«Вторая смерть за два года»: В Баку врач умерла после пластической операции у печально известного хирурга - ФОТО

В Баку во время пластической операции скончалась известный врач.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Medicina.az, врач-гинеколог Сона Велиева (Гургюн) скончалась после проведенной в Baku Medikal Plaza (филиал «Бабек») операции по липоксации (удаления жировой ткани на животе и бедрах).

Операцию проводил пластический хирург Сирус Гочхани.

После новости о смерти жены муж женщины – гражданин Турции Джамиль Гургюн – получил инфаркт и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что в Baku Medical Plaza, Министерстве здравоохранения Азербайджана и прокуратуре Хатаинского района Баку новость о смерти женщины 1news.az не прокомментировали, несмотря на наши обращения (но и не опровергли). Тем не менее 1news.az готов опубликовать их мнение или комментарий.

Стоит отметить, что пластический хирург Сирус Гочхани уже второй раз за два года фигурирует в скандале со смертью пациентки после липоксации – в 2017 году после операции, проведенной Сирусом Гочхани в клинике Zəfəran, скончалась модель Лейла Оруджева.

Наримановской районной прокуратурой было возбуждено дело по статье 124-1 («Убийство по неосторожности») Уголовного кодекса АР, которое затем было прекращено.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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