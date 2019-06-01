Встреча с народным артистом Расимом Балаевым

В Бакинском книжном центре состоялась встреча народного артиста Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат» Расима Балаева с почитателями его таланта.

Она прошла на очень высокой, доверительной ноте, одарив всех ее участников яркими эмоциями, особой задушевностью. И в этом была заслуга самого артиста, откровенно и искренно отвечавшего на каждый обращенный к нему вопрос, тем самым изначально убрав все барьеры, и в первую очередь возрастные, разговаривая с молодежью на равных. Да, юные школьники и студенты составляли большинство гостей вечера, и они буквально забросали народного артиста своими вопросами, продемонстрировав неожиданную для их возраста зрелость ума.

При всем количестве сыгранных ролей все же вершиной творчества Расима Балаева остается созданный им образ великого азербайджанского поэта Насими, настолько убедительно, талантливо и проникновенно созданный им, что где бы артист ни появлялся, всегда воспринимается через неповторимую ауру этого образа. Вот и эта встреча не стала исключением.

Вспоминая о том, как в 1973 году проводился отбор артистов на главную роль в фильме «Насими», Расим Балаев сказал, что в то время более широко была известна поэзия Низами и Физули, а творчество Насими большинству было не так хорошо знакомо. В частности, в школьных учебниках было представлено всего несколько его стихотворений, а то и вовсе одно. 1973 год был годом 600-летнего юбилея поэта, который впервые отмечался в мире по линии ЮНЕСКО при участии нашего общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Азербайджане прошло много мероприятий, был также объявлен конкурс на лучший живописный образ великого поэта, в котором из нескольких десятков представленных работ жюри отдало предпочтение известной ныне работе художника Микаила Абдуллаева. Были изданы книги, начались съемки фильма, режиссером-постановщиком которого был Гасан Сеидбейли.

«Успех этого фильма — результат коллективной работы принимавших участие в его создании азербайджанских кинематографистов, среди которых был и я, чем и счастлив, я постоянно об этом говорю, — продолжал делиться воспоминаниями артист. — До этого я проходил пробы к пяти фильмам у разных режиссеров, и все они говорили мне, что мое лицо не киногенично. Гасан Сеидбейли долго искал подходящего артиста на роль главного героя. Я слышал, что в «Насими» предполагали снять известного артиста, речь шла об Иннокентии Смоктуновском, рассматривали также кандидатуры других опытных артистов. Я же в то время лежал в больнице и думал совсем о другом, мне и в голову не могло прийти, что мне будет предложена роль Насими.

Когда же это случилось и меня утвердили, я вначале не поверил этому, а потом стал бояться, справлюсь ли. Вот если какую-нибудь эпизодическую роль, не так страшно: если бы я сыграл ее слабо, об этом бы вскоре забыли, а тут главная роль, и вопрос для меня встал так: или жизнь, или смерть! Или я должен был остаться в профессии, если бы сыграл успешно, или найти себя в иной сфере. Но эта роль выпала мне, стала моей судьбой, хотя, возможно, другой артист сыграл бы лучше меня, но, видно, в моем случае вмешался божий промысел. Через год—два после выхода фильма на киноэкраны десятки новорожденных мальчиков были названы именем Насими. Началась пропаганда и изучение его поэтического наследия. В прошлом году в стране в течение трех дней проходили Дни поэзии Насими, нынешний год объявлен нашим Президентом «Годом Насими», и это также будет способствовать пропаганде его творчества.

Существуют попытки некоторых народов из наших ближайших соседей объявить Насими своим поэтом, мы доказали, что он наш, но, по сути, он общечеловеческий поэт, как, например, Шекспир. Он не только английский поэт, он и наш поэт, он принадлежит всему миру. Есть такие люди, которые благодаря своему творчеству, общечеловеческим темам, выходят за рамки своей национальности и становятся людьми мира».

Продолжая свой рассказ, Расим Балаев вспоминал, как, читая стихи Насими, порой испытывал сложности в понимании тех или иных слов, их значения. «Надо, чтобы в школьных учебниках наряду со стихами Насими давали и словарь с разъяснениями значения сложных слов, — сказал он. — В стихах Насими заложен великий смысл. Мне посчастливилось в период съемок познакомиться и общаться с одним из образованнейших людей Азербайджана покойным Али Фахми, который помог мне в правильном понимании значения непонятных для меня слов, а значит, и смысла самого стихотворения. Я не раз в связи с этим с ним встречался, порой и во время съемок.

Мы с ним удалялись в какой-нибудь укромный уголок и он мне объяснял, а я с интересом слушал. Не раз из-за этого я получал замечание, потому что перерыв заканчивался, начинались съемки, а меня на месте не было, начинался поиск, на который тратилось время. Режиссер Гасан Сеидбейли, который к тому времени был больным человеком, сильно гневался на меня. Кстати, он первым мне сказал, что Насими «Аллах шаири, диндар шаири», божий поэт. Он читал мне газели Насими и говорил, какая газель на какую суру, какой из аятов Корана опирается. И я убедился, что многие стихи действительно опираются на Коран. Фильм снимался в советское время и слова Насими «Я истина, истина во мне» воспринимались как отрицание Бога, но это не так. Впереди нас ждет много различных мероприятий, форумов, симпозиумов, связанных с «Годом Насими», и, думаю, самым лучшим результатом всего этого будет тот факт, что наша молодежь ближе познакомится с поэзией Насими, проникнется ею».

Во время этой знаменательной встречи Расим Балаев услышал в свой адрес много слов любви от участвовавших во встрече студентов различных бакинских вузов. Многие из них были высказаны в состоянии сильного волнения и со слезами на глазах. Это было необычно, но это факт. Молодые люди высказывали сожаление, что такие личности, как Расим Балаев и присутствовавший на встрече Фахраддин Манафов, не приглашаются на передачи азербайджанских телеканалов.

Конечно, на этом необычном по эмоциональному накалу, по градусу искренности и откровенности не обошлось без чтения стихов, большей частью — юных поэтов, но посвященных Насими, хотя это никак не было запланировано на встрече, где все происходило спонтанно. Кстати, сами они отмечали, что во многом интерес и любовь к поэзии Насими в них зародилась под влиянием созданного Расимом Балаевым живого, полнокровного образа поэта. «Вы познакомили нас с Насими, приблизили его к нам своим искусством, вы сами — живая история, мы вас любим», — говорили молодые люди. Зал настойчиво просил Расима Балаева прочесть стихи Насими. Излишне говорить, какое удовольствие все участники встречи испытали, слушая их в непревзойденном исполнении артиста. Было ощущение, что через него говорит сам Насими.

Во встрече с народным артистом Расимом Балаевым приняли участие также представители творческой интеллигенции.

Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА