Встреча премьер-министра Армении и президента России открытая для СМИ: что она показала – ФОТО – ВИДЕО

Накануне прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отправившегося в Москву с рабочим визитом.

Этот визит состоялся почти сразу после сочинской встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина, который завершился подписанием ряда важных двусторонних документов.

На видео со встречи армянского премьера и российского президента видно общение руководителей двух стран и по содержанию беседы уже можно сделать определенные выводы.

Президент Путин заявил об особом и специфическом характере отношений между странами, который наблюдается уже на протяжении веков.

«На сегодняшний день отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается и политической сферы и военной сферы, безопасности, экономического сотрудничества», - сказал российский лидер.

Он отметил, что Россия «уверенно занимает первое место» среди экономических партнеров Армении, она же и является самым большим инвестором в экономику РА.

Путин перечислил все сферы, в которых задействованы ее ресурсы и финансы в Армении: энергетика, в том числе углеводородная, тепловая, атомная, а также машиностроение, металлургия.

Глава Российской Федерации особо выделил поставки российского газа в Армении по самым низким ценам – 150 долларов США за тысячу кубометров. Он напомнил и об увеличении товарооборота между странами, который за весь 2017 год составил около 30%, а за первое полугодие текущего года уже превысил 22%.

Как подытожил Владимир Путин между Арменией и Россией «объем отношений большой», и странам следует сверить часы по текущему взаимодействию и среднесрочным перспективам.

По сути, он перечислил все сферы интересов России в Армении и указал на зависимость этой страны от Москвы в вопросе газоснабжения. Можно подумать, что президент Путин дал понять своему визави, что при стольких проектах и завязках на Москву, официальному Еревану не удасться так просто отдалиться и уйти.

В свою очередь премьер Армении традиционно сказал о динамичном и естественном развитии армяно-российских отношений, несмотря на явные и видные даже невооруженным глазом, мягко говоря, трения в отношениях двух стран.

Особое внимание обращает на себя дрожащий голос Пашиняна в самом начале его речи, когда он лишь выражает свою радость от встречи. В принципе, это и понятно, он ведь только что из уст первого лица крупной державы, услышал, насколько Армения зависит от нее.

«Да думаю, у нас блестящие отношения, но не надо останавливаться на этом. У нас есть большой потенциал в политическом и экономическом отношение, и в смысле военно-технического сотрудничества и укрепления гуманитарных связей. И мы настроены на укрепление, развитие отношений, и не только двусторонних, но и в рамках ЕАЭС и ОДКБ и других сферах», - заявил Пашинян в ходе беседы.

Армянский премьер, наверно, единственный политик, который может утверждать подобное, несмотря на то, что происходит между Москвой и Ереваном, на недовольство России действиями действующих властей Армении: преследование ставленников Москвы, обыски в офисе дочерней компании РЖД, назначении на госпосты откровенно антироссийских лиц.

При этом и сам Пашинян констатировал, что как в армянских, так и российских СМИ и соцсетях наблюдается пессимизм по двусторонним отношениям.

И все равно, по его словам, главное, что стоит сделать странам – это раскрыть весь потенциал отношений. Однако наряду с этим он выдает следующее: «Но это не значит, что у нас в отношениях нет вопросов».

При этом он подчеркнул, что между двумя странами нет нерешаемых вопросов, которые, по его мнению, будут решены, опираясь на уважении союзнических интересов, интересов стран, суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

И вот в этот момент стоит обратить внимание на лицо Владимира Путина. То ли удивление, то ли недоумение можно прочесть на его лице. Опять же, любого удивит подобное заявление от премьера, который с момента прихода к власти постоянно допускает действия и решения, противоречащие духу отношений уже сложившихся между Россией и Арменией при прежних властях маленькой республики.

Кроме того, невозможно не заметить, как часто Никол Пашинян повторил слово отношения за менее чем пятиминутную речь. Почти двадцать раз. И если судить по Фрейду, это выдает, насколько российско-армянские отношения его беспокоят.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов, комментируя встречу лидеров России Армении, заявил, руководители Армении пытаются обрисовать обстановку как стабильную, отвечающую духу партнерства и взаимопонимания: «Однако, мы прекрасно знаем, что в Армении антироссийские настроения бьют рекорды. То есть новое правительство во главе с Николом Пашиняном гнет прозападную политику на деле, подписывает такие документы, которые не отвечают духу российско-армянской дружбы, а на словах твердят что мы братья, друзья и будем развивать сотрудничество».

По его словам, подобный оптимизм отвечает ожиданиям легковеров, людей непосвященных во все процессы и в этом смысле Н.Пашинян и его команда могут говорить все что угодно, однако это не значит, что в России или в Азербайджане все это воспринимают как истину.

Он также отметил, что сегодня официальный Ереван и действующий премьер-министр бравируют тем, что в стране победила демократия: « Но нельзя экстраполировать сомнительные успехи этой революции на проблему вообще суверенитета Республика Армения».

Он подчеркнул, что Армения – это страна, которая переведена на внешнее управление, никак не может распоряжаться своими скудными ресурсами, она все время в ожидании помощи: со стороны диаспоры, Российской Федерации или других влиятельных государств.

«И недавний визит Пашиняна в Брюссель показал, что Армению не воспринимают в качестве дееспособного субъекта. Наоборот это страна теряет свою субъектность. И когда Никол Пашинян официально заявляет что, мол, его страна не позволит подвергнуть сомнению ее суверенитет, то встает вопрос, зачем об этом говорить, если они реально в состоянии обеспечить свой суверенитет»,- заметил политолог.

Как отметил Аббасов, если Пашинян говорит об этом, значит это и есть больное место его страны. « Если он обращает внимание на подобный момент, пытается представить ситуацию так, словно все под контролем, что ничто не угрожает суверенитету, значит и это есть слабое место», - заметил он.

По его словам, то, что Армения не справляется с экономическими проблемами, не может выработать антикризисную программу, но при этом не желает примирения с Турцией и Азербайджаном, угрожает всем соседям, к которым имеет еще и территориальные претензии свидетельствует о том, что страна находится в полной невесомости.

Аббасов подчеркнул, что в отличие от Азербайджана, способного самостоятельно обеспечивать свой суверенитет, Армения в этом плане уязвима и слаба и не способна на это.

1news.az