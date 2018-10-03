Встреча двух гроссмейстеров: как Шахрияр Мамедъяров победил Левона Ароняна на Всемирной шахматной олимпиаде – ВИДЕО

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада, на которой принимают участие мужская и женская сборные Азербайджана.

Сегодня пройдут партии очередного 9-ого тура, в рамках которых мужская сборная Азербайджана встретится с Китаем.

Вместе с тем Всемирная шахматная олимпиада подарила несколько ярких партий, среди которых особое место занимает встреча лидера азербайджанских шахмат Шахрияра Мамедъярова и первого номера сборной Армении Левона Ароняна.

Данная партия, которая прошла в рамках 5-ого тура, завершилась победой нашего соотечественника.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров одержал блестящую победу, вызвавшую широкий резонанс и в российских СМИ.

Представляем вашему вниманию анализ игры, который был сделан одним из российских экспертов:

Напомним, что в 5-м туре Всемирной шахматной олимпиады в Батуми сборная Азербайджана одержала блестящую победу над Арменией (2.5:1.5). Лидеры сборной Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов одержали победу над Левоном Ароняном и Габриэлем Саркисяном соответственно. К сожалению, вчера сборная в рамках 8-го тура проиграла США (1.5:2.5) и упустила лидерство. В активе Азербайджана – 13 очков и он располагается на 3-й строчке. Лидируют США с 15 очками. На втором месте – поляки с 14 очками. Сегодня в рамках 9-го тура Азербайджан сыграет со сборной Китая.

1news.az