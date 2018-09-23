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Встал как ни в чем не бывало. В Бразилии велосипедист чудом выжил в аварии - ВИДЕО

Сегодня в 22:21 ~ 1 минута на чтение 1043
Встал как ни в чем не бывало. В Бразилии велосипедист чудом выжил в аварии - ВИДЕО

Житель Бразилии чудом избежал смерти, когда на него наехал автомобиль, протащил на капоте и врезался в дерево. Видеозапись инцидента опубликовала газета Daily Mail. 

На кадрах видно, как мужчину на велосипеде подрезает автомобиль. Водитель теряет управление, вылетает на обочину, сносит дерево, после чего врезается в стену здания. Пострадавший оказывается под колесами. 

Из задымившегося автомобиля вылезает девушка-подросток и падает без чувств. Велосипедист же самостоятельно выбирается из-под машины и со стороны выглядит совершенно здоровым. Позже обоих увезли в больницу с незначительными травмами. 

РИА Новости

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