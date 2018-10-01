Вслед за «Топпуш баджи» на долги и кредиты пожаловался актер Фярда Худавердиев – ВИДЕО

Известный по своим ролям в многочисленных комедиях азербайджанский актер Фярда Худавердиев рассказал о многочисленных долгах в эфире программы «Boş anlar» на ARB TV.

«У меня много долгов. Дай Бог мне сил, чтобы работать и расплатиться с ними. Никто же не позовет и не скажет мне: «Великий артист, твои долги закрыты», - рассказывает Ф.Худавердиев, отмечая, что был безумно счастлив, когда ему подарили автомобиль и благодарен людям, сделавшим ему такой подарок.

«Машина до сих пор в кредите. Единственное, что меня успокаивает, - это популярность», - подчеркивает юморист.

Ранее в телевизионном эфире об ипотечном кредите заявила проходящая курс лечения от онкологии заслуженная артистка Тунзаля Алиева, которой удалось собрать на шоу «Bizimləsən» более 40.000 АЗН. Отметим, что деньги изначально собирались якобы на лечение, но после заявления главного онколога Азербайджана о том, что актриса делает себе рекламу на болезни, Т.Алиева открыто заявила о том, что собирает деньги, чтобы расплатиться с ипотечным кредитом.

В итоге же пристыженная пользователями социальных сетей актриса заявила в эфире, что отказывается от собранных денег, потому что ей и ее семье стыдно за сложившуюся ситуацию, отметив следующее: «Решила отойти в сторону. Пусть собранную сумму Заур (имеется в виду Заур Бахшалиев – прим. ред.) отдаст тому, кому захочет»

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Ф.В, Г.Р.