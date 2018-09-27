Всемирный день туризма в Баку: Всех гостей встречали подарками – ВИДЕО

В честь Всемирного дня туризма в четверг всех гостей Баку встречали подарками.

Каждый получил по подарочному набору сладостей, чтобы прибытие в страну ассоциировалось у человека с положительными эмоциями.

Акция была проведена в Международном аэропорту Гейдар Алиев по инициативе Госагентства по туризму.

Также в течение всего дня предполагались и другие акции и мероприятия. К примеру, 50-процентные скидки действовали на прогулочных автобусах Baku City Tour, которые в течение всего дня каждый час отправляются от Дома правительства.

В течение дня можно было бесплатно посетить заповедники «Янардаг» и «Храм Атешгях», а также посмотреть выставку ковров, ювелирных работ и гончарного дела на площади Фонтанов. Здесь также представлены образцы меда и национальных азербайджанских сладостей.

Завершится Всемирный день туризма в Баку открытым концертом на площади Фонтанов.

Всемирный день туризма был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино. Дата приурочена к тому, что семью годами ранее в этот день был принят Устав Всемирной туристской организации.

Сегодня туризм – один из стремительно развивающихся секторов мировой экономики, на долю которого приходится 10% глобального ВВП. В этом секторе занят 1 из 10 трудоустроенных жителей планеты.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, за первые 8 месяцев 2018 года Азербайджан посетили порядка 2 млн иностранцев, что на 8,5% больше аналогичного периода 2017 года. Больше всего путешественников из России, Грузии и стран Ближнего Востока.

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Елена Остапенко, Э.Т.