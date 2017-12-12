Все плюсы и минусы выступления сборной Азербайджана по футболу в отборочном цикле ЧМ-2018 – ФОТО – ВИДЕО

Как известно, сборная Азербайджана по футболу завершила своё участие в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Этот цикл для нас получился весьма интересным - болельщикам он подарил массу самых разных эмоций, статистике азербайджанских выступлений новые цифры, а самим футболистам полезный опыт.

Весь период отборочного этапа, который объективно отличался от предыдущих по ряду причин, стоит разобрать более детально, что мы и собираемся сделать.

Так, каковы же они - плюсы и минусы отборочного цикла чемпионата мира-2018 для сборной Азербайджана по футболу?

“+”, Цифры .

Впервые в рамках квалификационного этапа к мундиалю наша команда набрала 10 очков в своей отборочной группе.

Для сравнения, в квалификации 2014-го года мы набрали 9 очков, в 2010-ом - 5 очков, а в 2006-ом всего 3.



“—”, Северо-Ирландский барьер.

Против британцев «милли» показала худшую свою игру в обоих матчах. В выездной встрече были сплошные провалы в обороне, отсутствие взаимопонимания между игроками, размытые тактические цели. У футболистов не получалось практически ничего. Пропустить 4 безответных мяча от ирландцев, было сродни громкой оплеухе, до которой все полагали, что у нас всё хорошо.

Конечно, прогресс в игре сборной и вправду налицо, о чём мы упомянем ниже, но понятно, что после трёх первых матчей отбора, где азербайджанская команда выступала более, чем хорошо, и набрала аж 7 очков, футболисты явно потеряли бдительность.

Ну а про домашнее поражение от ирландцев, можно и вовсе слагать грустные песни. Пропустить гол на последних минутах, доминируя на протяжении всего матча… Осадок, который остался после той игры не сравнить ни с одним крупным поражением в этом цикле. Неудивительно, ведь именно в тот вечер 10 июня команда потеряла, пусть и призрачные, но всё же шансы на выход из группы.

“+”, Гроза Германии.

Сборная Азербайджана - единственная команда, котораяв этом отборочном цикле забила Германии и дома, и на выезде. 26-го марта в Баку это сделал Дмитрий Назаров, положив конец 678 минутам «сухих» матчей «немецкой машины» в рамках квалификации на ЧМ-2018.

А 8 октября уже в Кайзерслаутене гол в наш актив записал Рамиль Шейдаев, поразив ворота немцев после превосходного забега в их штрафную.





Почему эти два забитых мяча считаются достижением? Во-первых, не достижением, а свидетельством некого прогресса. Во-вторых, можно «включать» скепсис сколько угодно, но Азербайджан дважды забил, на минуточку, действующим чемпионам мира. Да, немцам мы забивали и раньше, но теперь их статус лучшей команды мира увеличивает ценность и забитых им голов.

Особо возвеличивать подобные нюансы на фоне крупных поражений не стоит, но совсем не учитывать их тоже нельзя, потому что именно из таких мелких подвижек в итоге складывается цельная картина происходящего.

“+”, Главный тренер.

Роберт Просинечки встал у руля сборной в довольно сложное время. После ухода, активно критикуемого Берти Фогтса, ему в наследство достался сложный материал, из которого надо было слепить конкурентоспособный коллектив. И по большей части ему это всё-таки удалось.

Дело не только в рекорде по набранным очкам в отборочном цикле, а в том, что на нашу сборную теперь можно смотреть, не стискивая зубы то ли от жалости, то ли от злости. У команды появился рисунок игры, футболисты больше не отсиживаются в обороне, в надежде пропустить как можно меньше.

При Просинечки сборная начала играть в открытый, атакующий футбол. Да, насколько он атакующий пока зависит в основном от соперника, но навязать нам свою игру теперь сложно даже самым мастеровитым командам. Впрочем, несмотря на положительные нюансы, случаются и привычные провалы, как с Северной Ирландией. Но, в любом случае, определённо есть чему радоваться.

Период «правления» Просинечки вообще можно было бы безоговорочно назвать удачным, если бы не его метания под конец работы с нашей сборной. После того, как хорвату начали поступать предложения о работе в других командах, он, словно потеряв интерес к «милли», начал активно строить планы на будущее. И это сразу же отразилось и на игроках, и на том футболе, который они демонстрировали.

Прямо перед тем самым домашним проигрышем Северной Ирландии и футболисты, и АФФА вчитывались в различные новости вокруг многочисленных слухов об уходе Просинечки с поста главного тренера и новых предложениях извне. Такие вести всегда влияют на атмосферу в команде. И мы довольно ясно увидели как именно…

Позже Просинечки, который жил в Баку всё это время и активно посещал игры нац. чемпионата, уже не приезжал на еврокубковые матчи азербайджанских команд, да и в стране в целом появлялся аккурат перед матчами сборной… Одним словом, довольно успешный период тренерской деятельности хорватского специалиста в Азербайджане, под конец был омрачён им самим же. Но, так или иначе, нам есть за что благодарить Просинечки. Что мы, собственно говоря, и делаем.

“+”, вереница забитых мячей.

Разгромная победа над Сан-Марино 4 сентября на домашнем поле со счётом 5:1 имела в большей степени утешительный характер – всем нравится побеждать с таким отрывом. Тем более, что в последний раз нам это удавалось очень давно, а если быть точнее, то в 1999 году – тогда Азербайджан забил сборной Лихтенштейна четыре безответных мяча – 4:0.



Имена и лица.



“—”

Короткая скамейка запасных – это наша перманентная беда. А после того, как ветеран национального футбола, бессменный капитан Рашад Садыхов завершил карьеру в сборной, неминуемая смена поколений и необходимость нового притока свежих сил, начинает чувствоваться еще острее. Сборная нуждается в вариативности состава.

Кстати, новоназначенный главный тренер сборной Азербайджана по футболу - Гурбан Гурбанов, по его словам, собирается уделить селекционной работе особое внимание, и новые имена в "милли", возможно, появятся в самое ближайшее время.

“+”

К слову о плюсах - ещё при Просинечки несколько новых лиц в нашей сборной всё-таки появились. В этом цикле дебютировали сразу 3 молодых и перспективных игрока – 18-летний Ренат Дадашов, 25-летний Эмин Махмудов и 21-летний Рамиль Шейдаев. Последнему даже удалось забить гол в ворота Германии во время выездного матча, о чём уже упоминалось выше.

“+”, Фанатское подспорье.

И напоследок - одним из самых положительных моментов не только прошедшего отборочного цикла, но и последних двух лет, можно по праву считать возросший интерес к национальной команде со стороны местных болельщиков.

Этому поспособствовали главным образом 2 фактора – уже описанный ранее, повысившийся уровень игры сборной, а также работа АФФА с фанатами. Ассоциация начала более углублённое взаимодействие с болельщиками, проявляет больше заинтересованности в их присутствии на стадионах и поддержке как таковой. Конечно, тут есть множество аспектов, требующих доработки и развития, но сам факт того, что в этом направлении ведётся активная работа, уже можно считать положительной тенденцией.

Дело за малым – удерживать внимание привлечённых фанатов. А сделать это наиболее эффективно можно одним единственным способом – радовать их новыми успехами. И у сборной появится такая возможность уже в сентябре 2018 года, во время розыгрыша Лиги Наций, откуда Азербайджан может впервые в истории попасть в групповой этап чемпионата Европы.

Результаты всех матчей сборной Азербайджана в отборочном цикле ЧМ-2018

1-й тур

САН-МАРИНО — АЗЕРБАЙДЖАН - 0:1

Гол: Гурбанов, 45 (0:1)

2-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН — НОРВЕГИЯ - 1:0

Гол: Медведев, 11 (1:0)

3-й тур

ЧЕХИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН - 0:0

4-й тур

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН - 4:0

Голы: Лафферти, 27 (1:0), Маккаули, 40 (2:0), Маклафлин, 67 (3:0), Брант, 83 (4:0)

5-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН — ГЕРМАНИЯ - 1:4

Голы: Шюррле, 19 (0:1), 81 (1:4), Назаров, 31 (1:1), Мюллер, 36 (1:2), Гомес, 45 (1:3)

6-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН — СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 0:1

Гол: Даллас, 90+2 (0:1)

7-й тур

НОРВЕГИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН - 2:0

Голы: Кинг, 32-пен. (1:0), Садыхов, 59-авт. (2:0)

8-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН — САН-МАРИНО - 5:1

Голы: Исмайлов, 20 (1:0), 57 (3:0), Абдуллаев, 25 (2:0), Чеволи, 71-авт. (4:0), Палацци, 73 (4:1), Садыхов, 81 (5:1)

9-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН — ЧЕХИЯ - 1:2

Голы: Копиц, 35 (0:1), Исмайлов, 55-пен. (1:1), Барак, 66 (1:2)

10-й тур

ГЕРМАНИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН - 5:1

Голы:Горецка, 8 (1:0), 66 (4:1), Шейдаев, 34 (1:1), Вагнер, 54 (2:1), Рюдигер, 64 (3:1), Джан, 81 (5:1)



Фарида Расулова