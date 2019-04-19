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«Все из-за любви»: На бакинском бульваре девушка бросилась в море

Сегодня в 12:04 ~ 1 минута на чтение 98
«Все из-за любви»: На бакинском бульваре девушка бросилась в море

На бакинском бульваре в море бросилась 28-летняя девушка.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место оперативно прибыли спасатели-водолазы МЧС, которые спасли девушку.

В свою очередь, как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, 28-летняя Мансура Агамалыева с диагнозом «переохлаждение» была доставлена в Клинический медицинский центр №1, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной попытки суицида стали проблемы в личной жизни.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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